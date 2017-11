"Szczątki Stalina powinny trafić do Czeczenii"

Rosja powinna przekazać Gruzji szczątki Józefa Stalina - uważa przywódca Czeczenii, republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, Ramzan Kadyrow.

Zdjęcie Ramzan Kadyrow /AFP

"W kwestii szczątków Stalina trzeba wykazać dobrą wolę i oddać je Gruzji, żeby były pochowane w jego ojczyźnie. Gruzja była częścią ZSRR, którym rządził Stalin. Dlatego będzie to logiczne i sprawiedliwe, jeśli Gruzja będzie miała możliwość pochowania go, a miliony mieszkańców Rosji odetchną pełną piersią, kiedy dowiedzą się, że stalinowski duch opuścił Rosję" - oświadczył Kadyrow w rozmowie z agencją Interfax.



Lider republiki czeczeńskiej zaproponował też, by pochować ciało Lenina. "Wiele razy mówiłem o konieczności pochowania Lenina, chociaż mnie osobiście ani to ziębi, ani grzeje, że (ciało Lenina) się tam znajduje" - zaznaczył.

Reklama

Dodał, że wysuwając taką propozycję, nie próbuje "dotknąć czyichkolwiek politycznych czy ludzkich odczuć". Podkreślił, że "żadne organizacje pozarządowe czy partie polityczne nie powinny próbować uzurpować sobie prawa" do podejmowania decyzji o pochowaniu ciała Lenina. Jego zdaniem decyzja ta leży w gestii prezydenta Władimira Putina.

Na początku listopada, kiedy Kadyrow również mówił o konieczności pochowania ciała Lenina, lider KPRF, partii będącej spadkobierczynią Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Giennadij Ziuganow nazwał tę propozycję "gadaniną". Kadyrow zaapelował do Ziuganowa o przeproszenie go za te słowa.