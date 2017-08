Szczyt nt. migracji: Wnioski o azyl będą rozpatrywane już w Afryce?

Podczas szczytu na temat migracji w Paryżu, przywódcy europejskich i afrykańskich państw poparli propozycje, by wnioski azylowe uchodźców były rozpatrywane jeszcze na terenie Afryki. Ich zdaniem, powstrzymałoby to obywateli państw tego kontynentu przed odbywaniem ryzykownych przepraw przez Morze Śródziemne.

Gospodarz spotkania, prezydent Francji Emanuel Macron zasugerował utworzenie tzw. "w pełni bezpiecznych stref" w Nigrze i Czadzie, które są głównymi punktami tranzytowymi dla imigrantów, gdzie mogliby oni być sprawdzani przez przedstawicieli ONZ-owskiego Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Podpisano mapę drogową takich rozwiązań, które będą teraz dalej opracowywane. Wkrótce do Nigru i Czadu ma być wysłana misja rozpoznawcza.



W spotkaniu w Paryżu uczestniczyli, oprócz Emmanuela Macrona, niemiecka kanclerz Angela Merkel, premierzy Hiszpanii Mariano Rajoy i Włoch- Paolo Gentilon oraz szefowie rządów Libii, Czadu i Nigru.



Spotkanie było oczekiwane z nadzieją we Włoszech, dokąd przez Morze Śródziemne z Libii przybyło w tym roku blisko 100 tysięcy migrantów. Strona włoska wskazuje, że aby ograniczyć niekontrolowany ich napływ, należy z jednej strony bezwzględnie zwalczać libijskie gangi przemycające migrantów, a z drugiej - uszczelnić południową granicę Libii z Czadem i Nigrem, którą obecnie migranci z Afryki subsaharyjskiej przekraczają bez przeszkód. Dlatego rząd Włoch liczył na to, że w Paryżu zapadną decyzje o znacznej pomocy finansowej i gospodarczej dla tych trzech krajów w zamian za przywrócenie kontroli na ich granicach.



Włosi mają nadzieję, że w dalszej perspektywie pod auspicjami organizacji międzynarodowych powstaną obozy dla uchodźców na terenie Libii.



Od 2015 roku - według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - przybyło do Europy półtora miliona uchodźców.