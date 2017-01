Szef CIA ostrzega Trumpa. "Niech waży swoje słowa"

Szef CIA ostrzega Donalda Trumpa przed Rosją apeluje do niego, by ważył swoje słowa. W wywiadzie dla telewizji Fox News John Brennan skrytykował prezydenta elekta za porównanie amerykańskich służb wywiadowczych do nazistów.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

W ubiegłym tygodniu Donald Trump skrytykował służby wywiadowcze za wyciek niezweryfikowanych informacji o rzekomych hakach, które mają na niego Rosjanie. Najpierw na Twitterze, a później podczas konferencji prasowej prezydent elekt stwierdził, że takie działania przypominają mu nazistowskie Niemcy.

Reklama

W wywiadzie dla Fox News John Brennan powiedział, że czuje się dotknięty i oburzony takimi określeniami. Szef CIA skrytykował Donalda Trumpa za jego częste spontaniczne wypowiedzi i wpisy na Twitterze. "Taka spontaniczność nie służy bezpieczeństwu narodowemu" - powiedział Brennan ostrzegając, że każde słowo prezydenta USA może mieć poważne konsekwencje.



Szef CIA wyraził przekonanie, że Donald Trump nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji.