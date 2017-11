Szef MSZ o roli Wlk. Brytanii w UE: Liczę na obecność dyskusjach

"Liczę na to, że w okresie pozostającym do końca brytyjskiego członkostwa w UE Londyn będzie nadal aktywnie obecny we wszystkich kluczowych unijnych dyskusjach" - podkreślił w środę szef MSZ po spotkaniu z brytyjskim ministrem do spraw wyjścia z Unii Europejskiej Davidem Davisem.

Witold Waszczykowski

W środę David Davis i brytyjski wiceminister handlu międzynarodowego Greg Hands spotykają się w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu, licząc na przełamanie impasu w negocjacjach ws. Brexitu.

Według komunikatu MSZ z Davisem spotkali się w środę szef polskiej dyplomacji oraz sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Konrad Szymański.

"Liczę na to, że w okresie pozostającym do końca brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej Londyn będzie nadal aktywnie obecny we wszystkich kluczowych unijnych dyskusjach. Polska i Wielka Brytania mają wiele wspólnych interesów w różnych sferach" - podkreślił Waszczykowski cytowany w komunikacie.

"Minister Davis przekazał brytyjskie oceny stanu negocjacji przed kolejną turą rozmów w Brukseli w dniach 9-10 listopada br. Minister Waszczykowski zaznaczył, że Polska opowiada się za możliwie szybkim rozpoczęciem rozmów o przyszłości relacji między UE a Wielką Brytanią. Warunkiem przejścia do rozmów na ten temat pozostaje osiągnięcie wystarczającego postępu ws. praw obywateli oraz w kwestiach finansowych, jak również w kwestii irlandzkiej" - podkreślono w komunikacie MSZ, przesłanym w środę PAP.



Bezprecedensowe relacje?

Jak zaznaczono w ocenie Polski przyszłe związki Unii Europejskiej z Wielką Brytanią "powinny mieć bezprecedensowo głęboki charakter".

Według MSZ, ministrowie zgodzili się co do "doskonałego stanu relacji dwustronnych". "W tym kontekście wskazano zwłaszcza na stałe formaty współpracy, takie jak spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony w formule tzw. Kwadrygi, której ostatnia edycja miała miejsce 12 października br. w Londynie, jak również na konsultacje międzyrządowe, których kolejna tura odbędzie się w Warszawie 21 grudnia br." - podkreślono.

W środę w Warszawie zaplanowano też wizytę brytyjskiego wiceministra handlu międzynarodowego Grega Handsa, który ma spotkać się m.in. z wiceministrem rozwoju Tadeuszem Kościńskim, wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anną Moskwą oraz z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Hands, który od lat jest przewodniczącym grupy Conservative Friends of Poland ("Przyjaciele Polski w Partii Konserwatywnej") i wspiera m.in. działalność Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Hammersmith, ma mówić m.in. o przyszłości polsko-brytyjskiego handlu po wyjściu z Unii Europejskiej, a także o kwestiach związanych z brytyjskimi inwestycjami w Polsce.

Wizyta przed szóstą rundą

Wizyta obu ministrów w Warszawie - która jest elementem brytyjskiej ofensywy dyplomatycznej przed kluczowym posiedzeniem Rady Europejskiej w grudniu - odbywa się na mniej niż dobę przed szóstą rundą rozmów pomiędzy Wielką Brytanią, a Komisją Europejską, które rozpoczną się w czwartek w Brukseli.

Negocjatorzy liczą na zbliżenie stanowisk obu stron po tym, jak podczas październikowego szczytu UE przywódcy 27 państw członkowskich uznali, że nie osiągnięto jeszcze "wystarczającego postępu" w dyskusjach dotyczących budżetu UE, praw obywateli UE i przyszłych relacji Irlandii Północnej z Irlandią, tym samym blokując rozpoczęcie rozmów o przyszłej współpracy handlowej.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca br. i powinna opuścić Wspólnotę w nocy z 29 na 30 marca 2019 roku.

Wiktoria Nicałek