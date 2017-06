Szef MSZ Rosji złożył gratulacje Polsce w związku z wyborem do RB ONZ

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow złożył Polsce gratulacje w związku z jej wyborem do Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformował polski MSZ na Twitterze. Ławrow wyraził gotowość konstruktywnej współpracy z Polską i nadzieję, że będzie ona miała korzystny wpływ na rozwój wzajemnych relacji.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow /Krystian Dobuszyński /East News Świat Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019. W piątek, w tajnym głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym nasz kraj uzyskał 190 głosów poparcia; dwa państwa wstrzymały się od głosu. Wcześniej Polska uzyskała także dla swojej kandydatury jednogłośną akceptację krajów grupy państw Europy Wschodniej; do grupy tej należy Rosja.



Jak poinformował we wpisach zamieszczonych na Twitterze polski resort dyplomacji rosyjski minister spraw zagranicznych złożył Polsce w piątek gratulacje z okazji wyboru do Rady Bezpieczeństwa.

MSZ przekazało, że Ławrow wyraził jednocześnie "gotowość do konstruktywnego działania" z Polską w Radzie. "Liczę na to, że wspólna działalność w RB ONZ będzie miała korzystny wpływ na rozwój stosunków" - zacytował rosyjskiego ministra MSZ.

Wcześniej o tym, że Polska nie zawaha się współpracować z Rosją, jeśli ta "będzie miała pozytywną agendę, pozytywne recepty na rozwiązanie problemów" takich jak kwestia wojny z Ukrainą czy wojna w Syrii zapewniał w swojej wypowiedzi dla mediów po ogłoszeniu wyników piątkowego głosowania szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski. Na fakt, iż członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ "może stworzyć dla Polski nową płaszczyznę relacji nie tylko z Francją, Wielką Brytanią czy USA, ale też z Rosją i Chinami" zwracał również uwagę prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Od czasu, gdy w grudniu 2016 r. z ubiegania się o miejsce w RB ONZ zrezygnowała Bułgaria, Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej, której tradycyjnie przypada jedno z dziesięciu miejsc w Radzie.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi 15 państw, w tym pięciu stałych członków, są to: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję, po pięć państw każdego roku. Niestałych członków RB ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Zgodnie z nim zawsze pięć miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, dwa - z Ameryki Łacińskiej, jedno - z Europy Wschodniej oraz dwa miejsca - z Europy Zachodniej.