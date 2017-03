Szef MSZ Turcji grozi anulowaniem umowy z UE w sprawie migrantów

Wobec napięć w stosunkach z Holandią turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu zagroził w środę w wywiadzie telewizyjnym jednostronnym anulowaniem porozumienia, na mocy którego ograniczony został napływ migrantów przez Turcję do Unii Europejskiej.

Zdjęcie Mevlut Cavusoglu /AFP

"Możemy jednostronnie położyć kres temu porozumieniu. Nie poinformowaliśmy jeszcze naszych (europejskich) interlokutorów, wszystko jest w naszych rękach" - powiedział Cavusoglu w wywiadzie dla stacji 24 TV.

"Począwszy od teraz możemy powiedzieć: nie będziemy już stosowali porozumienia i to będzie koniec" - dodał minister.

Chodzi o zawartą 18 marca 2016 roku umowę między Turcją a Unią Europejską, która doprowadziła do znaczącego zmniejszenia liczby migrantów przedostających się z Turcji przez Morze Egejskie na greckie wyspy i dalej do UE.Wypowiedź Cavusoglu nastąpiła, gdy na linii Turcja-Holandia doszło do bezprecedensowego kryzysu dyplomatycznego wokół zakazania przez holenderskie władze udziału przedstawicieli rządu w Ankarze w wiecach w Holandii w ramach kampanii przed referendum konstytucyjnym w Turcji.

W tym zaplanowanym na 16 kwietnia plebiscycie ma zapaść decyzja w sprawie zmiany ustroju Turcji z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki.