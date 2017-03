Szef MSZ udaje się do USA. Weźmie udział w spotkaniu koalicji do walki z IS

W niedzielę szef MSZ Witold Waszczykowski udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych; weźmie tam udział w spotkaniu Globalnej Koalicji do Walki z Daesz - poinformował w piątek dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ Jakub Wawrzyniak.

Zdjęcie Witold Waszczykowski /Paweł Supernak /PAP

Jak zapowiedział, w poniedziałek Waszczykowski w Nowym Jorku będzie prowadzić rozmowy w ramach kampanii na rzecz polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

Szef polskiej dyplomacji ma przedstawić założenia i priorytety polskiego członkostwa w Radzie m.in. na spotkaniach z "wybranymi ambasadorami państw członkowskich ONZ, głównie z regionu Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)" oraz z przedstawicielami Organizacji: przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Peterem Thomsonem i zastępcą sekretarza generalnego ds. politycznych Jeffreyem Feltmanem.

Minister ma też wziąć udział w otwarciu wystawy w nowojorskiej siedzibie głównej ONZ poświęconej rewitalizacji Łodzi; towarzyszyć mu będzie zastępca Sekretarza Generalnego ONZ Amina Mohammed.

"Minister przedstawi przy tym kandydaturę miasta na gospodarza wystawy International EXPO 2022, która będzie poświęcona tematyce rewitalizacji obszarów miejskich" - zapowiedział Wawrzyniak.

We wtorek Waszczykowski uda się do Waszyngtonu, gdzie zostanie do środy. Weźmie tam udział w spotkaniu szefów MSZ państw Globalnej Koalicji do Walki z Daesz (arabski akronim IS) w siedzibie Departamentu Stanu USA, a także w spotkaniu tzw. małej grupy - krajów najbardziej zaangażowanych w działania Koalicji. Tematem rozmów będą warunki pokonania Daesz w Syrii i Iraku. Jak zaznaczył Wawrzyniak, "udział w obradach w wąskim gronie jest wyrazem docenienia zaangażowania Polski, również wojskowego, w zwalczanie Daesz".

W skład Globalnej Koalicji wchodzi obecnie 68 państw, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Turcja, Irak, Egipt i Australia, a także organizacje międzynarodowe: Unia Europejska, Liga Arabska oraz Interpol.