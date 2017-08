Szef NATO spotka się z ministrami spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji

Jednym z głównych tematów rozmów w Warszawie podczas spotkania sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z ministrami spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji będzie bezpieczeństwo we wschodnim i południowym sąsiedztwie NATO. Szef NATO odwiedzi Polskę w czwartek i piątek na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego - informuje MSZ.

Zdjęcie Jens Stoltenberg sekretarz generalny NATO /Thierry Monasse /PAP/EPA

Oprócz oficjalnego spotkania szefowie dyplomacji odbędą też konsultacje we własnym gronie.

Stoltenberg spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, a w Orzyszu - z szefem MON Antonim Macierewiczem.

Kwestia bezpieczeństwa w sąsiedztwie NATO

Rozmowy dotyczyć będą wdrażania postanowień szczytu NATO w Warszawie oraz bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego i wschodnich granic Sojuszu - poinformowało PAP w środę biuro prasowe MSZ.

Dojdzie również do spotkania Stoltenberga z ministrami spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji. Następnie szefowie dyplomacji trzech państw odbędą konsultacje we własnym gronie. Jak podaje resort spraw zagranicznych, omówiona ma zostać sytuacja bezpieczeństwa we wschodnim i południowym sąsiedztwie Sojuszu, relacje transatlantyckie oraz współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa.

Poprzednie konsultacje ministrów w tym gronie miały miejsce w sierpniu 2016 r. w Ankarze.

Według MSZ wizyta sekretarza generalnego NATO, jak i konsultacje trójstronne, "wpisują się w szerszy kontekst sytuacji bezpieczeństwa regionu, związany z nadchodzącymi rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad 2017 i przygotowaniami do przyszłorocznego szczytu NATO".

Biuro prasowe resortu podkreśla też, że w programie sekretarza generalnego znajduje się również wizyta w Orzyszu, gdzie stacjonuje batalionowa grupa bojowa NATO rozmieszczona w ramach decyzji Szczytu NATO w Warszawie.

Rosyjsko-białoruskie manewry

Manewry Zapad mają się odbyć w dniach od 14 do 20 września. W ćwiczeniach ma wziąć udział 12,7 tys. wojskowych, w tym 3 tys. z Rosji. Zaangażowanych zostanie 700 jednostek sprzętu wojskowego.

W ramach przygotowań do manewrów Zapad od 21 sierpnia odbywają się wspólne ćwiczenia ze strukturami dowodzenia, jednostkami i oddziałami zabezpieczenia tyłów i zabezpieczenia materiałowo-technicznego sił zbrojnych Białorusi i Rosji, które potrwają do 25 sierpnia.

W ramach sierpniowych manewrów białoruscy i rosyjscy żołnierze mają realizować zadania z zakresu zabezpieczenia tyłów i zabezpieczenia technicznego, m.in. ewakuację, naprawę pojazdów i sprzętu, a także montaż polowego rurociągu i infrastruktury do tankowania paliwa.