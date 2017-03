Szef niemieckiego MSZ do Wielkiej Brytanii: Pozostańmy przyjaciółmi

Zdaniem niemieckiego ministra spraw zagranicznych Sigmara Gabriela motto procedury Brexitu powinno brzmieć "pozostańmy przyjaciółmi". Gabriel podkreślił zarazem, że UE przystępuje do negocjacji z Wielką Brytanią, mając jasno określone stanowisko.

Zdjęcie Sigmar Gabriel minister spraw zagranicznych Niemiec /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

"Długie dziewięć miesięcy czekania minęło" - powiedział w środę Gabriel, gdy Londyn oficjalnie rozpoczął Brexit. Podkreślił, że Unia Europejska dobrze wykorzystała ten czas. "Wiemy, czego chcemy" - oświadczył, dodając, że rząd Niemiec "z całych sił" będzie wspierał Komisję Europejską w negocjacjach z Wielką Brytanią. Zaakcentował, że decydującą zasadą negocjacji musi być trzymanie się razem "Europy 27".

Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji, choć decyzja Wielkiej Brytanii wciąż jeszcze dla wielu jest trudna do zrozumienia, obecnie chodzi o to, by również w przyszłości mieć dobre, przyjazne relacje z Londynem. "Potrzebujemy się nawzajem" - podkreślił.

Gabriel ostrzegł, że negocjacje w sprawie Brexitu nie będą łatwe dla żadnej ze stron. Powiedział też, że trudno zrozumieć, jak jakiś kraj może wierzyć, że lepiej będzie mu samotnie w obecnym środowisku globalnym.