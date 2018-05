Szef Pentagonu: USA będą pracować nad tym, by Iran nie zdobył broni atomowej

Szef Pentagonu Jim Mattis powiedział w środę, że USA będą wraz z sojusznikami pracować nad tym, by Iran nie zdobył broni atomowej. Dzień wcześniej prezydent Donald Trump powiedział, że wycofuje USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem.

Zdjęcie Jim Mattis /SAUL LOEB /AFP

"Będziemy nadal pracowali wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, aby dopilnować, by Iran nigdy nie pozyskał broni nuklearnej" - oznajmił Mattis, występując przed senacką komisji przydziałów budżetowych.

Dodał, że Stany Zjednoczone i inne strony będą też zabiegać o to, by ograniczyć "szkodliwe wpływy Iranu". AP podkreśla, że szef Pentagonu nie odniósł się bezpośrednio do decyzji Trumpa dotyczącej zerwania umowy z Iranem.

Mattis podkreślił, że administracja Trumpa stawia "bezpieczeństwo, interesy oraz dobrostan obywateli USA na pierwszym miejscu".

Powiedział też, odnosząc się do planowanego spotkania Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, że widzi powody do optymizmu, a rozmowy z północnokoreańskim reżimem "mogą być owocne".

Trump we wtorek ogłosił, że wycofuje USA z porozumienia nuklearnego z Teheranem i zapowiedział przywrócenie wszystkich sankcji gospodarczych wobec Iranu, zawieszonych w okresie obowiązywania porozumienia.

Zawarta w lipcu 2015 r. umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.