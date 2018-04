Szef rosyjskiego MSZ: Odpowiemy symetrycznie na wszelkie wrogie działania

Rosja odpowie symetrycznie na wszelkie wrogie działania wobec Moskwy - ostrzegł w czwartek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Zaznaczył przy tym, że Moskwa "chce ustalić prawdę" w sprawie ataku na Siergieja Skripala.

Zdjęcie Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow /Krystian Dobuszyński /Reporter

Podkreślił, że sprawa otrucia Skripala została sfabrykowana przez Wielką Brytanię, by "demonizować" Rosję.

"Tzw. sprawa Skripala została wykorzystana jako fikcyjny, zaaranżowany pretekst do bezpodstawnego masowego wydalenia rosyjskich dyplomatów nie tylko z USA i Wielkiej Brytanii, ale też wielu innych krajów, które po prostu były pod presją" - powiedział Ławrow na odbywającej się w Moskwie konferencji poświęconej bezpieczeństwu międzynarodowemu. "Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak otwartej kpiny z prawa międzynarodowego, etyki dyplomatycznej i podstawowej przyzwoitości" - dodał.

Zaznaczył, że Rosja zastanawia się nad działalnością laboratorium w brytyjskim Porton Down. "To laboratorium rodzi wątpliwości z punktu widzenia tego, jak jego istnienie i działalność koreluje z realizacją zobowiązań Wielkiej Brytanii wynikających z konwencji o zakazie broni chemicznej" - powiedział.

W środę na prośbę Rosji zwołano nadzwyczajne posiedzenie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze. Wysunięty przez Rosję wniosek dotyczący wspólnego dochodzenia w sprawie ataku na Siergieja Skripala nie został przyjęty. Przeciwko zagłosowało 15 państw. Propozycję poparło pięć krajów: Chiny, Azerbejdżan, Sudan, Algieria i Iran; 17 państw członkowskich wstrzymało się od głosu. Zdaniem Moskwy liczba krajów, które nie oddały głosu, świadczy o tym, że kraje te mają wątpliwości co do brytyjskich oskarżeń wysuwanych pod adresem Rosji.

"Jest to nie do przyjęcia, by wysuwać bezpodstawne oskarżenia zamiast prowadzić rzetelne dochodzenie i przedstawić konkretne fakty" - mówił. Dodał, że Rosja zaakceptuje wyniki dochodzenia w sprawie Skripala, jeśli będzie w nim uczestniczyć. "Wczorajsza debata w Hadze pokazała, że szanujący się dorośli nie wierzą w bajki" - mówił.

W środę Moskwa wezwała do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, by omówić zarzuty wysuwane przez Londyn pod adresem Rosji. RB ONZ powinna rozpatrzeć sprawę Skripala ze wszystkich stron i obiektywnie - stwierdził Ławrow.