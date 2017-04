Szefowa szkockiego rządu: Szkocja musi się bronić przed konserwatystami

W regionalnym parlamencie Szkocji odbyła się burzliwa debata na temat zbliżających się wyborów. Nicola Sturgeon, Przewodnicząca Szkockiej Partii Narodowej powiedziała, że kraj musi się bronić przed rządami prowadzących w sondażach konserwatystów, narzucających Edynburgowi politykę zaciskania pasa.

Zdjęcie Szefowa Szkockiej Partii Narodowej Nicola Sturgeon /AFP

"Jeśli mieszkańcy Szkocji chcą skutecznej, mocnej opozycji dla konserwatywnego rządu, nie uzyskają jej od niewybieralnej lewicy ani też od liberałów. Otrzymają ją od Szkockiej Partii Narodowej. A Szkocja potrzebuje obrony przez konserwatystami" - przekonywała pierwsza minister Szkocji.



Reklama

Z kolei Kezia Dugdale, przywódczyni lokalnej Partii Pracy, oskarżyła Szkocką Partię Narodową o hipokryzję, przekonując, że separatyści zbijają kapitał polityczny na sprzeciwie wobec konserwatystów, którzy w Szkocji nie cieszą się dużą popularnością. "Tak naprawdę Szkocka Partia Narodowa chce, by prawica pozostała przy władzy. Bo tej partii zależy tylko na niepodległości. Niech pani Sturgeon nam powie: co jest ważniejsze? Odsunięcie od władzy konserwatystów? A może zorganizowanie kolejnego, tworzącego podziały referendum?" - pytała Kezia Dugdale.



Przywódczyni konserwatystów Ruth Davidson zapowiedziała, że podczas kampanii przeciwstawi się idei odłączenia się Szkocji od Wielkiej Brytanii. "Powiemy "nie" drugiemu referendum niepodległościowemu - tak, by nasz kraj przystąpił do budowy lepszych szkół i usług społecznych" - deklarowała. Wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 8 czerwca. Dziś w szkockim parlamencie na 59 deputowanych 56 to politycy Szkockiej Partii Narodowej. Separatyści mają też większość w parlamencie regionalnym, który zwrócił się w zeszłym miesiącu z formalną prośbą o drugie referendum. Londyn odmawia jego organizacji dopóki trwają negocjacje w sprawie Brexitu.