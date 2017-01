Szijjarto: Węgry chciałyby być filarem resetu stosunków UE-Rosja

​Węgry chciałyby być jednym z filarów resetu stosunków między Unią Europejską i Rosją - powiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto w wywiadzie dla dziennika "Kommiersant". W opublikowanej we wtorek rozmowie Szijjarto wyraził nadzieję na złagodzenie sankcji.

Zdjęcie Peter Szijjarto /PAP/EPA

"Stanowisko Węgier jest maksymalnie jasne: sankcje są nieskuteczne i szkodliwe, w tym dla gospodarki rosyjskiej, a dla europejskiej - bez wątpienia. I podczas spotkań z biznesmenami amerykańskimi i niemieckimi widoczne jest, że oni podzielają te poglądy" - powiedział "Kommiersantowi" szef węgierskiej dyplomacji. Wyjaśnił, że Węgry w ciągu trzech lat straciły 6,5 mld dolarów potencjalnego zysku z eksportu.

Pytany o to, czy istnieje szansa na złagodzenie sankcji podczas szczytu UE w marcu, Szijjarto ocenia: "mam na to nadzieję, ale wiele zależy od dialogu rosyjsko-amerykańskiego", który - jak tłumaczy - "może wywrzeć wpływ na całą UE". "Jeśli w dialogu Moskwy i Waszyngtonu dojdzie do pozytywnej zmiany, to będzie łatwiej przekonać naszych przyjaciół w Europie, by podążali taką samą drogą. Jest jasne, że biznes jest przeciwny polityce sankcji" - wskazuje minister.

"Jeśli chodzi o współpracę między Rosją i Unią Europejską, Węgry chciałyby stać się jednym z filarów resetu stosunków" - podkreślił Szijjarto. Zdaniem ministra "jeśli Europa nie zbuduje dialogu z Moskwą na bazie pragmatyzmu, to UE wiele straci, w tym jeśli chodzi o konkurencję z Chinami, USA i Wielką Brytanią".

"Europa Środkowa zawsze przegrywa"

"Doświadczenie historyczne Węgier pokazuje, że w konflikcie między Zachodem i Wschodem, między USA i ZSRR, wspólnotą transatlantycką i Rosją - Europa Środkowa zawsze przegrywa". (...) Dlatego nasz kraj jest zainteresowany zrównoważonym, pragmatycznym i opartym na dialogu partnerstwem między Rosją i USA. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach i miesiącach Moskwa i Waszyngton zdołają zbudować bardziej pragmatyczne partnerstwo" - powiedział szef węgierskiej dyplomacji.

Szijjarto zapowiedział w wywiadzie, że głównym tematem lutowej wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Budapeszcie będzie współpraca gospodarcza.

Szef MSZ Węgier przebywał w poniedziałek w Moskwie z roboczą wizytą; przeprowadził rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.