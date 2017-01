Szturm rebeliantów we wschodniej części Syrii

Rebelianci z tak zwanego Państwa Islamskiego przeprowadzili najsilniejszy w tym roku szturm we wschodniej części Syrii, w mieście Deir al-Zor. Został on skierowany przeciwko broniącym go żołnierzom reżimu prezydenta Baszara al-Asada.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AA/ABACA /East News

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że w trakcie walk co najmniej 82 osoby zostały zabite. Dodatkowo miasto odcięto od reszty obszarów, znajdujących się pod władaniem prezydenta al-Asada.

Reklama

Od początku roku w Syrii obowiązuje zawieszenie broni. Pomimo tego walki nadal trwają.