Szwajcaria mediatorem w kryzysie północnokoreańskim?

Prezydent Szwajcarii Doris Leuthard oświadczyła, że jej kraj jest gotowy wystąpić w roli mediatora w kryzysie północnokoreańskim - "łącznie z goszczeniem rozmów na szczeblu ministerialnym, by pomóc w rozwiązaniu kryzysu północnokoreańskiego"- jak dodała.

Zdjęcie Prezydent Szwajcarii Doris Leuthard / AFP PHOTO / Prakash SINGH /AFP

Zwróciła uwagę, że szwajcarscy żołnierze stacjonują na linii demarkacyjnej między państwami koreańskimi oraz że Szwajcaria ma długą historię prowadzenia neutralnej dyplomacji.

"Jesteśmy gotowi zaoferować naszą rolę (...) jako mediator. Naprawdę czas już usiąść przy stole" - powiedziała szwajcarska prezydent, dodając, że Chiny i USA muszą wziąć swoją część odpowiedzialności za rozwiązywanie północnokoreańskiego kryzysu.

Reżim w Pjongjangu poinformował w niedzielę o przeprowadzeniu próby z użyciem bomby wodorowej przeznaczonej do montażu na międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM) podkreślając, że próba ta zakończyła się "całkowitym powodzeniem". Był to szósty i wszystko wskazuje na to, że najpotężniejszy dotąd próbny wybuch nuklearny przeprowadzony przez Koreę Północną.

W poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu, na wniosek Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i USA, zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Członkowie RB ONZ mają uzgodnić międzynarodową reakcję na ostatnie działania Korei Północnej.