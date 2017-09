Szwajcaria: Zderzenie dwóch pociągów. Wielu rannych

Co najmniej 30 osób ucierpiało w wyniku kolizji dwóch pociągów, do której doszło w szwajcarskiej miejscowości Andermatt w kantonie Uri - podaje "The Telegraph", powołując się na informacje szwajcarskiej policji.

Do wypadku doszło około godziny 11:30. Zderzyły się dwa pociągi regionalnej kolejki wąskotorowej Matterhorn-Gotthard-Bahn, obsługującej przede wszystkim połączenia pasażerskie w kantonach Uri, Gryzonia i Valais (Wallis).

Pociąg składał się z lokomotywy i pięciu wagonów. Skład znajdował się na drugim torze na dworcu w Andermatt.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociągami podróżowało około 100 osób.

Do wypadku doszło podczas manewru lokomotywy - maszyna miała zostać przetransportowana z jednego końca składu na drugi po równoległym torze, w kierunku przełęczy Oberalpass. Pociąg jechał z prędkością 15-20 km/h, co spowodowało niewiele strat materialnych.

Wstrzymano ruch pomiędzy Andermatt a Göschenen.

Na miejscu pracują służby medyczne. Policja na razie nie informuje, jak poważne obrażenia odnieśli poszkodowani. Według "Luzerner Zeitung", życie żadnego z rannych nie jest zagrożone.