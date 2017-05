Szwecja: Gangsterzy drukują własną broń

Policja w Malmoe odkryła, że tamtejsi przestępcy mogą używać broni palnej z plastiku. Chodzi o broń wydrukowaną przy pomocy drukarki 3D.

Podczas rewizji w mieszkaniu jednego z liderów tamtejszego światka przestępczego, policjanci dokonali niecodziennego odkrycia. Wśród rzeczy podejrzanego znaleziono wykonany prawie w całości z plastiku, krótki pistolet maszynowy.



Według specjalistów, choć nietrwały, to w pełni funkcjonalny. Jego korpus oraz niemal wszystkie części zostały wydrukowane za pomocą drukraki 3D.



"To pokazuje, że przestępcy wykorzystują nowinki techniczne, a te dają im prawie nieograniczone możliwości do produkcji własnej broni" - mówi szwedzkiemu radiu Stefan Sinteus, komendant miejskiej policji w Malmoe. "Mam nadzieję, że będzie to pretekstem do dyskusji, co ma być dozwolone, a co nie" - dodał.



Policja i władze Malmoe od ubiegłego roku zmagają się z falą przestępczości związaną z walką gangów o wpływy w handlu narkotykami. Według danych policji, w tym roku doszło w Malmoe do ponad 20 przestępstw, w tym zabójstw, z użyciem broni palnej.