Szwecja: Proces o zabójstwo honorowe

W Sztokholmie rusza proces przeciwko pięciu osobom podejrzanym o uprowadzenie i zabójstwo 23-letniego Ramina Sherzaja. Afgańczyk miał zhańbić rodzinę kobiety, z którą miał romans.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Wieczorem 4 kwietnia ubiegłego roku w centrum miejscowości Gävle, nieznani sprawcy siłą wciągnęli Ramina do samochodu. Tam go pobili i udusili. Dwa tygodnie później w oddalonym o ponad 180 kilometrów leśnym stawie odnaleziono zwłoki ofiary.



Policja ustaliła, że w uprowadzeniu i zamordowaniu Ramina brała udział mi.n. 25-letnia kobieta, z którą wcześniej miał romans oraz jej były mąż. Według oskarżyciela motywem zbrodni miało być przywrócenie honoru rodziny kobiety.



Sharzaj po zakończeniu romansu, publikował na Facebooku ich wspólne zdjęcia i zaczepiał członków rodziny kobiety. To właśnie miało wywołać złość rodziny.



Toczący się proces w Sądzie Rejonowym w Sztokholmie, wywołał ogromne zainteresowanie mediów. Podjęto również środki bezpieczeństwa. Akta sprawy liczą 12 000 stron. Proces ma potrwać 28 dni. Oskarżeni nie przyznają się do winy.