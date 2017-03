Szwecja przywraca obowiązkową służbę wojskową

Pierwsi rekruci rozpoczną obowiązkową służbę wojskową 1 stycznia 2018 roku. Służba trwać będzie od 9 do 12 miesięcy. Następnie rekruci mają być zachęcani do przejścia do służby zawodowej albo do dalszego szkolenia jako żołnierze rezerwy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Pierwszy pobór obejmie 4 tysiące kobiet i mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Zostaną wybrani spośród 13 tys. osób, które przejdą wojskowe badania.

"Nielegalna aneksja Krymu, konflikt na Ukrainie oraz wzmożona militarna aktywność rosji w naszym sąsiedztwie to jedne z powodów tych decyzji" - uzasadniła decyzje rządu Marinette Nyh Radebo, rzeczniczka szwedzkiego ministerstwa obrony.

Szwecja zniosła obowiązkowy pobór do wojska w 2010 roku. Jej władze decyzję uzasadniały zmianą sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego ze względu na zakończenie zimnej wojny. Obecna decyzja oznacza zmianę strategii.

"Mieliśmy problemy z obsadzeniem jednostek wojskowych na zasadzie dobrowolności i musimy temu zaradzić" - powiedział minister obrony Peter Hultqvist.

Model połączenia rekrutacji obowiązkowej z ochotniczą ma być opracowany na podstawie wzorów norweskich.

Szwecja nie należy do żadnych sojuszów wojskowych, ale blisko współpracuje wojskowo ze swoimi skandynawskimi sąsiadami - krajami NATO.