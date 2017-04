Szwecja: Segregacja w muzułmańskiej szkole

Wychowawcy jednej z muzułmańskich szkół podstawowych w Szwecji dzielili miejsca w autobusie według płci dzieci. Wchodzące do pojazdu dziewczynki musiały zajmować ostatnie siedzenia, natomiast chłopcy siadali wyłącznie w fotelach znajdujących się na przodzie autobusu.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Przypadki segregacji dzieci zarejestrowały kamery programu "To są fakty" szwedzkiej telewizji komercyjnej TV4. W materiale filmowym widać, jak wychowawcy szkoły podstawowej Al-Azhar w Sztokholmie przed wejściem do szkolnego autobusu ustawiają dziewczynki i chłopców w dwie oddzielne grupy. Do tylnych drzwi wejściowych kierowane są dziewczynki, wejściem z przodu miejsca w autobusie zajmują chłopcy.

Reportaż wywołał medialną burzę i krytykę polityków, w tym premiera Szwecji Stefana Loefvena, który przedstawioną w materiale segregację nazwał odrażającą. Powiedział: "W Szwecji autobusem jeździmy wszyscy razem, chłopcy i dziewczynki, kobiety i mężczyźni. Musimy zająć się przypadkami segregacji. Czegoś takiego nie możemy tolerować".



Szkoła Al-Azhar, utrzymywana ze środków budżetowych państwa, była w ubiegłym roku kontrolowana przez kuratorium oświaty w Sztokholmie. Odnotowano wtedy, że lekcje WF-u prowadzone są oddzielnie dla dziewczynek i chłopców. Pomimo tego szkoła uzyskała pozytywną ocenę kuratorium.