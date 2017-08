Szwecja: "Siedzący protest" imigrantów z Afganistanu przeciwko wydaleniom

W Sztokholmie trwa całodobowy "siedzący protest" około setki młodych Afgańczyków, którzy domagają się zaprzestania ich deportacji do Afganistanu. Po zaatakowaniu demonstrantów przez grupę prawicowych ekstremistów policja zapewniła protestującym ochronę.

Zdjęcie Flaga Szwecji /AFP

Siedzący od niedzieli na poduszkach na placu Mynttorget przed szwedzkim parlamentem młodzi Afgańczycy zostali we wtorek wieczorem obrzuceni świecami dymnymi. Trzy osoby zostały lekko ranne.

Według rzeczniczki protestujących Fatimy Khavari atakujący krzyczeli do nich: "deportować!". W związku ze zdarzeniem policja wszczęła w środę dochodzenie i poleciła demonstrantom zmianę miejsca protestu na położony z dala od parlamentu plac Medborgarplatsen, gdzie ma zapewnić im bezpieczeństwo.

Do kontrdemonstracji przyznała się szwedzka nacjonalistyczna organizacja Młodzież Nordycka (Nordisk Ungdom).

W liście otwartym protestujący pytają, czy Szwecja postępuje moralnie, gdy odradzając swoim obywatelom podróży do Afganistanu jednocześnie uważa, że jest to kraj bezpieczny do życia dla młodych Afgańczyków. To jest niehumanitarne - stwierdzają autorzy listu. Domagają się oni także spotkania z dyrektorem generalnym urzędu ds. migracji Migrationsverket.

W wydanym w środę oświadczeniu urząd ds. migracji przypomniał, że konflikt w Afganistanie nie osiągnął poziomu umożliwiającego przyznanie prawa pobytu wszystkim przybyłym do Szwecji obywatelom tego kraju.

Rzeczniczka protestujących oznajmiła, że pikieta potrwa do czasu, aż odwiedzi ich dyrektor urzędu ds. migracji.

W 2015 roku szwedzkie władze przyjęły 23 tys. wniosków o azyl od przybyłych z Afganistanu nieletnich bez opiekunów prawnych, co było rekordową liczbą. Część z nich nie legitymowało się dokumentami tożsamości, co utrudnia określenie ich właściwego wieku. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż osoby niepełnoletnie mają prawo do opieki oraz szkoły, a przede wszystkim większe szanse na pozostanie w Szwecji.

W 2016 roku Szwecja przyznała azyl 2100 młodym imigrantom z Afganistanu, a odmówiła 4152 osobom.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk