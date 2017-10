Szwecja: Silna eksplozja przed posterunkiem policji

Chwilę po północy doszło do silnej eksplozji przed posterunkiem policji w szwedzkim Helsingborgu - poinformował "The Independent". Impet wybuchu był tak potężny, że doprowadził do wybicia okien w budynkach na przeciwko. Według pierwszych doniesień, w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał.

Zdjęcie Funkcjonariusz przed zaatakowaną komendą /JOHAN NILSSON/JMN /AFP

Wybuch spowodował poważne uszkodzenie policyjnego budynku.

Szwedzkie władze potwierdziły, że w eksplozji nikt nie odniósł ran, nie ma też ofiar śmiertelnych.

Zwierzchnik szwedzkiej policji Dan Eliasson twierdzi, że eksplozja to "atak przeciwko społeczeństwu".



Zdjęcie Miejsce zdarzenia / JOHAN NILSSON/JMN / AFP

Świadkowie zdarzenia byli zdezorientowani. "Nie wiem, jak to opisać. To była potężna detonacja, olbrzymi huk" - powiedział dziennikowi "Helsingborgs Dagblad" przebywający w budynku Kenneth Andersson.

Policja nie otrzymała żadnych pogróżek ani ostrzeżeń przed atakiem.



Aktualnie sprawę badają technicy i śledczy. Na tę chwilę policja nie aresztowała żadnego podejrzanego ani nie stwierdziła, jakiego materiału wybuchowego użyto do przygotowania bomby.