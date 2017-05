Szwecja: Większość imigrantów podaje zaniżony wiek

Spośród blisko 600 uchodźców, podających się w Szwecji za nieletnich, poddanych medycznym badaniom ustalenia wieku, 78 procent ma 18 lub więcej lat - informuje szwedzki Krajowy Urząd Medycyny Sądowej.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Danilo Balducci /East News

Urząd Migracyjny wysłał do zbadania 4 200 uchodźców, którzy w swoich wnioskach o azyl mogli podać zaniżony wiek. Wśród badanych jest zaledwie 4 procent osób płci żeńskiej. Do tej pory eksperci medycyny sądowej sprawdzili niecałe 14 procent przypadków.



W ponad 75 procentach, czyli w 442 przypadkach badania wskazują, że osoby te mają 18 lub więcej lat - powiedziała szwedzkiemu radiu Ann Lemne z Krajowego Urzędu Medycyny Sądowej.



W 134 przypadkach stwierdzono, że osoby te mogą prawdopodobnie mieć mniej niż 18 lat. Badania przeprowadzane są od dwóch miesięcy i polegają na prześwietleniu zębów mądrości oraz zbadaniu stawu kolanowego rezonansem magnetycznym.



Łącznie Urząd Migracyjny, by ustalić wiek azylantów, przebada w ten sposób ponad 14 tysięcy uchodźców.