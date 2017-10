Szydło: Oczekuję, że Donald Tusk zapewni równy udział krajów UE w debacie o reformach

Oczekuję, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapewni, iż wszystkie państwa UE będą miały taki sam udział w dyskusji na temat zmian i reform Unii - oświadczyła w czwartek premier Beata Szydło dziennikarzom przed szczytem w Brukseli.

Zdjęcie Beata Szydło /JULIEN WARNAND /PAP/EPA

"Rozpoczynamy szczyt, dwa dni intensywnej pracy. Polska była pierwszym państwem unijnym, które podniosło konieczność reform i zmian w UE. Bardzo dobrze, że w tej chwili kolejne państwa do tego dołączają. To już przesądzone, że wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że te reformy są potrzebne" - powiedziała.



Dodała, że dyskusja na temat tych zmian i reform powinna toczyć się na szczycie europejskim, a nie w mniejszych grupach i klubach. "Oczekuję, że przewodniczący Donald Tusk zapewni, że wszystkie państwa będą miały taki sam udział w tym procesie" - powiedziała premier.