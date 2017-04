Szydło w Niemczech: Dzisiaj Polska to kraj bezpieczny

Na targach w Hanowerze chcemy zaprezentować Polskę młodą, Polskę odważną, Polskę, która się zmienia (...) która ma ambicję, aby równać do najlepszych - powiedziała w niedzielę premier Beata Szydło.- Dzisiaj Polska jawi się jako bezpieczny, ambitnie rozwijający się kraj, kraj młodości, energii i kreatywności i będziemy ten program i ten projekt realizować - zaznaczyła.

Zdjęcie Kanclerz Angela Merkel i premier Beata Szydło w Hanowerze /TOBIAS SCHWARZ /AFP

Premier Beata Szydło wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel otworzyła w niedzielę międzynarodowe targi przemysłowe w Hanowerze.

"Przed nami 60. edycja największych na świecie targów przemysłowych Hannover Messe 2017. Polska jest dumna z tego, że została uhonorowana tytułem kraju partnerskiego tego prestiżowego wydarzenia" - powiedziała szefowa rządu.

"Chcemy na tych targach zaprezentować państwu Polskę, jako kraj aktywnie budujący swoją przewagę konkurencyjną, w oparciu o rozwój nowych technologii. Polskę młodą, Polskę odważną, Polskę, która się zmienia, Polskę, która ma ambicję, aby równać do najlepszych" - mówiła premier Szydło.

"Chcemy zaprezentować państwu to, co mamy najwartościowszego - młodych ludzi, którzy przyjechali z pomysłami, ze swoimi propozycjami, ale też firmy, który uznane są już od wielu lat i funkcjonują na rynku" - wskazała premier.

Po otwarciu targów Szydło i Merkel spotkają się na roboczej kolacji. Szefowe rządów Polski i Niemiec mają rozmawiać m.in. o wyborach prezydenckich we Francji, kwestiach związanych z Brexitem, a także o problemie migracji.

Premier podkreśliła, że przyjechała do Hanoweru w czasie, kiedy opublikowano niektóre dane dot. gospodarki, spośród których wiele "jest najlepszymi od siedmiu lat".

"Jest jeden wynik, który pokazuje, jaki jest w tej chwili w Polsce nastrój i co myślą Polacy - otóż nie było tak dobrego nastroju - i przekonania o swojej dobrej sytuacji - polskich rodzin od 1992 r." - mówiła szefowa rządu.

"W tej chwili blisko ponad 60 proc. polskich rodzin, Polaków ocenia swoją sytuację jako dobrą, jako pozytywną i to jest efekt dobrych zmian, które wprowadzane są w Polsce od półtora roku" - dodała premier.

Premier zaznaczyła, że w przeciągu 1,5 roku jej rząd przygotował odważne propozycje dla biznesu i przedsiębiorców.

"Stworzyliśmy perspektywę rozwoju dla młodych ludzi, dla przedsiębiorców, ale daliśmy tez ludziom poczucie bezpieczeństwa, co w tak trudnych w tej chwili czasach również w Europie jest niezwykle cenne i ważne" - powiedziała premier.

"Dzisiaj Polska jawi się jako bezpieczny, ambitnie rozwijający się kraj, kraj młodości, energii i kreatywności i będziemy ten program i ten projekt realizować" - podkreśliła szefowa rządu.

Hannover Messe, które w tym roku odbędą się między 24 a 28 kwietnia, to jedne z największych targów przemysłowych na świecie.

W Hanowerze obok szefowej rządu obecni będą także wicepremierzy: minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister nauki Jarosław Gowin. Morawiecki weźmie udział m.in. w podpisaniu umów pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami.

W poniedziałek Szydło i Merkel wezmą udział w otwarciu polskiego stoiska na targach. Na stanowisku, które zajmie około 1,2 tys. metrów kwadratowych, zaprezentuje się 10 polskich firm.

"Zapraszamy was do Polski"

"Musimy wyciągnąć wnioski z tego, co dzieje się w UE, zadać sobie pytanie, dlaczego Brytyjczycy podjęli decyzję o opuszczeniu naszego grona i zrobić wszystko, żeby kolejnych takich decyzji nie było" - powiedziała premier Beata Szydło podczas otwarcia targów przemysłowych w Hanowerze.

Dodała, że uda się to wtedy, "jeśli będziemy potrafili poprawić to, co nie działa najlepiej".

"Nie bójmy się odważnych decyzji, szanujmy się nawzajem, mówmy o praworządności, o wolności słowa. To są wartości niezbywalne, w Polsce szczególnie, bo dla nas słowo wolność, solidarność znaczy o wiele więcej niż w wielu innych miejscach Europy. Długo walczyliśmy o to i na pewno nie damy sobie tego odebrać" - mówiła Beata Szydło.

Premier zaznaczyła, że "Europa zbudowana na wartościach musi umieć tych wartości bronić". "Musimy też w Europie pamiętać o szacunku dla suwerennych decyzji poszczególnych państw. To jest wartość niezbywalna i tylko wtedy będziemy umieli pójść razem do przodu - a tego dzisiaj potrzebuje Europa - kiedy będziemy potrafili realizować takie cele" - powiedziała.

Zaprosiła też do Polski: "zapraszamy państwa do Polski, abyście sami zobaczyli, jak się rozwijamy, ażebyście sami zobaczyli, jakie mamy warunki dla przedsiębiorców. Ażebyście zobaczyli, jak pięknym krajem jest Polska. Zapraszamy was do Polski, byście zobaczyli młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy wreszcie mogą realizować swoje marzenia" - dodała.

Zdjęcie Po otwarciu targów Szydło i Merkel spotkają się na roboczej kolacji / TOBIAS SCHWARZ / AFP