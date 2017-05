Szydło zdziwiona oświadczeniem KE ws. deklaracji z Forum Pasa i Szlaku

Premier Beata Szydło w poniedziałek wyraziła zdziwienie oświadczeniem Komisji Europejskiej, że kraje UE nie podpiszą oświadczeń podsumowujących Forum Pasa i Szlaku. Przedstawiciel KE biorący udział w spotkaniu potwierdził uczestnictwo w tym projekcie - dodała.

Zdjęcie Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, cytowany przez agencję Reutera, poinformował, że kraje unijne nie podpiszą oświadczeń podsumowujących zakończone w poniedziałek w Pekinie Forum Pasa i Szlaku.

Reklama

"Jako Komisja Europejska, która ma mandat, która ma zdolność negocjowania w imieniu państw członkowskich w sprawach handlowych, nie dostaliśmy możliwości negocjowania tekstu" - oświadczył Katainen.

Wiceszef KE dodał jednocześnie, że nie jest to problemem. "Wydarzenie, które zorganizowały tutaj chińskie władze oraz wzajemne zrozumienie tego, co powinno zostać zrobione, jest bardzo pozytywne" - ocenił.

O wypowiedź Katainena pytana była premier Szydło podczas konferencji prasowej w Pekinie. "Jestem zdziwiona takim oświadczeniem Komisji Europejskiej. W czasie lunchu był obecny przedstawiciel Komisji i zabrał głos, potwierdził, że Komisja Europejska będzie uczestniczyła w tym projekcie" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

"Wszystkie państwa, które były przy stole, a oprócz Polski z państw europejskich były to: Hiszpania, Włochy, Grecja, Węgry, myśmy przyjęli to oświadczenie, które zostało podjęte" - dodała.

Pas i Szlak to chińska koncepcja, która ma na celu budowanie połączeń infrastrukturalnych w nawiązaniu do historycznego Jedwabnego Szlaku. To flagowy projekt Państwa Środka i kluczowa koncepcja jego dalszego rozwoju. Podczas inauguracji Forum Pasa i Szlaku, które odbyło się w Pekinie prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział przekazanie łącznie ponad 100 mld dolarów na inwestycje na Nowym Jedwabnym Szlaku.