Szykuje się reforma Kurii Rzymskiej. Projekt już gotowy

"Praedicate Evangelium" (Głoście Ewangelię) - to roboczy tytuł nowej konstytucji apostolskiej dotyczącej reformy Kurii Rzymskiej, której projekt jest już gotowy - poinformowano w środę w Watykanie po kolejnym spotkaniu papieża Franciszka z Radą Kardynałów.

Zdjęcie Papież Franciszek /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

Rada, która od 5 lat pomaga papieżowi w przygotowaniu reformy i zarządzaniu Kościołem, przekazała mu do zatwierdzenia projekt dokumentu. Zastąpi on konstytucję św. Jana Pawła II "Pastor Bonus" (Dobry Pasterz).

"Tekst należy jeszcze dopracować, a papież może zrobić, co chce, może go dać do zbadania i oceny, komu chce" - wyjaśnił rzecznik Watykanu Greg Burke.

Sekretarz Rady ds. Ekonomii ksiądz Brian Ferme powiedział dziennikarzom, że jednym z celów reformy struktury finansowo-organizacyjnej Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego jest doprowadzenie do oszczędności, unikanie marnowania pieniędzy, przejrzystość i odpowiednia realizacja zasad księgowości. Niezbędna, dodał, jest kontrola wydatków i większa troska o nie.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ukaże się konstytucja reformująca Kurię Rzymską.