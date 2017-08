Tajlandia: Były minister oskarżony o fałszowanie umów z Chinami

Sąd w Bangkoku skazał byłego ministra handlu Tajlandii na 42 lata pozbawienia wolności. Polityk miał fałszować umowy dotyczące m.in. sprzedaży ryżu do Chin w 2013 roku, co doprowadziło do olbrzymich strat w budżecie państwa.

Zdjęcie Sąd skazał byłego ministra na 42 lata więzienia /LILLIAN SUWANRUMPHA /AFP

"Boonsong Teriyapirom został skazany na 42 lata więzienia" - poinformował sędzia.

Reklama

Krajowa Komisja Antykorupcyjna oświadczyła, że ogłoszone przez ministra umowy między Tajlandią a Chinami spowodowały "olbrzymie straty" dla budżetu. Według komisji ryż był sprzedawany na krajowym rynku, a nie eksportowany, jak twierdził ówczesny rząd premier Yingluck Shinawatry.

Wcześniej w piątek była premier nie przybyła do sądu na ogłoszenie wyroku w jej sprawie. Sąd Najwyższy Tajlandii wydał nakaz jej aresztowania. Źródła w partii polityk podały, że wyjechała ona z kraju.

Yingluck, której rząd został obalony przez wojsko na wiosnę 2014 roku, jest oskarżona o zaniedbanie obowiązków i niepowstrzymanie korupcji związanej z rządowym programem dopłat, w ramach którego rolnikom płacono za ryż nawet o połowę więcej, niż wynosiła cena rynkowa.

Yingluck Shinawatra była szefową Krajowego Komitetu ds. Ryżu. Program wspierania producentów ryżu, polegający na jego skupowaniu od rolników za cenę o połowę wyższą od ceny rynkowej, przyczynił się do zwycięstwa premier i jej Partii dla Tajów w wyborach parlamentarnych w 2011 roku.

Program miał na celu zwiększenie dochodów rolników i pomoc w zmniejszeniu biedy na obszarach wiejskich. Jednak skupowanie ryżu przez rząd doprowadziło do olbrzymich nadwyżek tego produktu, szacowanych na 18 mln ton. W efekcie Tajlandia straciła pierwsze miejsce wśród światowych eksporterów ryżu. Straty finansowe wyniosły równowartość blisko 18,3 mld dolarów.

Yingluck grozi 10 lat więzienia.