​Tajne dokumenty CIA: Inwigilacja poprzez... telewizory

Wikileaks publikuje rzekome dokumenty CIA dotyczące metod działania hakerów agencji. Najwięcej emocji budzi sprawa telewizorów Samsunga.

Zdjęcie Wyłączony telewizor może cię podglądać /©123RF/PICSEL

Jak wynika z ujawnionych dokumentów, CIA jest w stanie podglądać podejrzanych przez smart tv.

"Guardian" podaje, że eksperci CIA są w stanie zhakować telewizory Samsunga w taki sposób, by tylko "udawały" wyłączone, a tak naprawdę monitorowały wszystko, co dzieje się w pomieszczeniu.

Z dokumentów dowiadujemy się także, że częstym obiektem działań hakerów CIA są również smartfony i komputery.

Agenci CIA dysponują m.in. oprogramowaniem, które udaje np. skaner antywirusowy. Agent uruchamia taki pseudoskaner na komputerze swojego "celu", a program w istocie pobiera dane z tego komputera.

Jak wskazuje Edward Snowden, z dokumentów wynika również, że CIA współpracuje z producentami sprzętu i oprogramowania w celu inwigilowania użytkowników.



Ponadto wyszło na jaw, że druga co do wielkości komórka hakerów agencji znajduje się w amerykańskim konsulacie we Frankfurcie. Hakerzy oficjalnie pracują jako "wsparcie techniczne".

CIA nie potwierdza autentyczności dokumentów, jednak eksperci oceniają je jako wiarygodne.