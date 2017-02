Tajwan: Tragiczny wypadek. Kilkadziesiąt ofiar

Co najmniej 32 osoby zginęły w poniedziałek w wypadku autokaru wycieczkowego, do którego doszło na autostradzie niedaleko stolicy Tajwanu, Tajpej. 13 osób rannych przewieziono do szpitali - podały służby ratownicze. Nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku.

W autokarze było 45 osób. Lokalna telewizja podała, że wśród rannych jest wiele osób w wieku starszym.

Telewizja pokazała nagrania, na których widać ekipy ratunkowe próbujące podnieść przewrócony na autostradzie autokar.



Na miejsce skierowano liczne karetki pogotowia i wozy straży pożarnej.