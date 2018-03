Talibowie chcą rozmów pokojowych z rządem afgańskim?

USA dostrzegają sygnały zainteresowania ze strony talibów możliwością podjęcia rozmów pokojowych, by zakończyć trwającą od wielu lat wojnę w Afganistanie - oświadczył we wtorek szef Pentagonu James Mattis, który przybył z niezapowiedzianą wizytą do tego kraju.

Zdjęcie Szef Pentagonu: USA dostrzegają sygnały zainteresowania talibów rozmowami /Noorullah Shirzada /AFP

"Może wszyscy talibowie nie przyjdą od razu (...), ale niektórzy z nich są wyraźnie zainteresowani rozmowami z rządem afgańskim" - powiedział Mattis dziennikarzom na pokładzie samolotu wojskowego lecącego do Kabulu.

"Jest zainteresowanie, które zaobserwowaliśmy z talibskiej strony" - dodał minister precyzując, że takie sygnały Stany Zjednoczone odbierają od kilku miesięcy. "Mieliśmy grupy talibów - małe grupy, które albo zaczęły przychodzić, albo wyrażały zainteresowanie rozmowami" - wskazał szef resortu obrony USA.

Pod koniec lutego na międzynarodowej konferencji państw zaangażowanych w tzw. Proces Kabulski prezydent Afganistanu Aszraf Ghani zaproponował zawieszenie broni i uznanie talibów za legalne ugrupowanie polityczne w ramach procesu politycznego, który może doprowadzić do rozmów pokojowych. Ponadto więźniowie talibscy mogliby zostać zwolnieni, a ich nazwiska usunięte z międzynarodowych list terrorystów. Talibom, którzy zgodzą się włączyć w proces pojednania, zostałoby zapewnione bezpieczeństwo.

W zamian ruch talibów musiałby uznać afgański rząd i przestrzegać prawa.

Do tej pory talibowie odmawiali bezpośrednich rokowań z władzami Afganistanu, uważając je za "marionetkę Waszyngtonu". Talibscy bojownicy chcieli, by Amerykanie rozmawiali z ich przedstawicielami w Katarze - wskazuje AFP.

Jeszcze na początku lutego prezydent Ghani dopuszczał możliwość podjęcia negocjacji z umiarkowanymi talibami, ale wykluczył jakiekolwiek rozmowy z bojownikami odpowiedzialnymi za zamachy terrorystyczne. Według ekspertów rząd Afganistanu nie radzi sobie z rebelią talibów, która ostatnio nabiera na sile.