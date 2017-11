Tanzania: Granat wybuchł w szkole. Sześcioro dzieci nie żyje

Sześcioro dzieci zginęło, a co najmniej 25 zostało rannych w środę w wyniku wybuchu granatu w szkole podstawowej w północno-zachodniej Tanzanii. Uczniowie bawili się znalezionym pociskiem.

Zdjęcie Zniszczona szkoła w Tanzanii; zdj. ilustracyjne /AFP

Trzech uczniów zmarło na miejscu, a troje dzieci zginęło po przyjeździe do szpitala - poinformował BBC szpital w Rulenge.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie pochodzenia granatu.

Szkoła, w której doszło do zdarzenia, znajduje się w regionie Kagera w pobliżu granicy z Republiką Burundi. W regionie przebywa wielu uchodźców z Burundi, w tym byłych żołnierzy; to właśnie do nich mógł należeć pocisk, który wybuchł w szkole - twierdzi BBC.

Szef policji regionu Kagera oświadczył, że najprawdopodobniej uczeń podniósł pocisk, myśląc, iż jest to kawałek złomu.