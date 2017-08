Teksas: Niebezpiecznie wzrasta poziom wody w rejonie ''Parku Aligatorów''

Niebezpiecznie wzrasta poziom wody w rejonie popularnego ''Parku Aligatorów'' niedaleko Houston w ogarniętym powodzią południowym Teksasie. Z parku może się wydostać kilkaset aligatorów.

Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to fala powodziowa przewyższy specjalne płoty zabezpieczające, wówczas te bardzo niebezpieczne zwierzęta będą mogły uciec i staną się śmiertelnym zagrożeniem.



Pracownicy podkreślają, że wszelkie próby zatrzymania żywiołu nie powiodły się. Do przekroczenia szczytu płotu wodzie brakuje około 30 centymetrów. Dwa największe i najgroźniejsze aligatory zostały przeniesione do specjalnych samochodowych przyczep, z pozostałymi jednak, nieco mniejszymi, nie da się tego zrobić.



Złe wiadomości płyną od synoptyków. Informują oni, że "Harvey", który jest obecnie tropikalną burzą, w najbliższych godzinach znowu ma się dać we znaki, gdyż ponownie przesunie się nad ląd.