Terroryzm a smartfony. Brytyjski rząd zapowiada walkę

Brytyjski rząd chce zająć się sprawą szyfrowania informacji na smartfonach. Zamierza spotkać się w tym celu z producentami elektronicznych komunikatorów. Specjalne działania rozpoczęto po ubiegłotygodniowym ataku terrorystycznym w brytyjskiej stolicy.

Według śledczych, zamachowiec Khalid Masood przed rozpoczęciem ataku korzystał z funkcji szyfrowania wiadomości, używając na smartfonie popularnego komunikatora WhatsApp.

Minister spraw wewnętrznych Amber Rudd powiedziała BBC, że ukrywanie przed policją newralgicznych wiadomości na komunikatorach jest nie do zaakceptowania.

"Terroryści nie mogą mieć żadnych kryjówek. I komunikatory takie jak WhatsApp nie powinny im takich kryjówek stwarzać. Nasze służby bezpieczeństwa muszą mieć dostęp do zaszyfrowanych wiadomości WhatsAppa" - podkreśliła minister.



Amber Rudd zaprosiła na specjalne spotkanie przedstawicieli firm technologicznych, które produkują podobne aplikacje. Rozmowy odbędą się pojutrze. Minister chce, by policja w przyszłości miała dostęp do zaszyfrowanych danych. Niektórzy analitycy sugerują jednak, że nie wiadomo, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Nie jest też jasne, czy szyfrowane przez Masooda informacje miały związek z zamachem.