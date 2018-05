"The Guardian": Rosyjskie "brudne pieniądze" szkodzą bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii

Brytyjski rząd naraża międzynarodowe bezpieczeństwo pozwalając "kleptokratom i osobom łamiącym prawa człowieka" na wykorzystywanie Londynu do prania brudnych pieniędzy w celu obejścia sankcji" - czytamy w "The Guardian".

Zdjęcie Władimir Putin /AFP

Przed narażaniem bezpieczeństwa międzynarodowego przez brytyjski rząd ostrzega grupa posłów. Ich zdaniem rząd ma luźne podejście do walki z praniem brudnych pieniędzy. Polega ono na przekazywaniu pieniędzy bezpośrednio w ręce reżimów, które szkodzą interesom i sojusznikom Wielkiej Brytanii.

W raporcie "Złoto Moskwy: Rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii" komisja stwierdziła, że rząd nie podąża za "twardą retoryką" premier, obraną po zatruciu Siergieja Skripala.



"Pomimo silnej retoryki, prezydent Putin i jego sojusznicy byli w stanie kontynuować interesy i jak zwykle ukrywać swoje, pochodzące z korupcji, majątki w Londynie" - czytamy w "The Guardian".



"Kapitał, do którego Kreml może odwołać się w każdej chwili, bezpośrednio i pośrednio wspierają kampanię Putina, mającą na celu obalenie międzynarodowych reguł, podkopywanie swoich sojuszników i osłabienie międzynarodowych sieci, które wspierają politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii".



Z raportu wynika, że słabość Wielkiej Brytanii w powstrzymywaniu przepływu potencjalnie wątpliwych rosyjskich pieniędzy została ujawniona kilka dni po tym, jak Wielka Brytania wyrzuciła ponad 20 dyplomatów w związku z usiłowaniem zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki.



Jak napisano w raporcie, "łatwość, z jaką rosyjski rząd był w stanie zebrać fundusze w Londynie pomimo silnych środków, które powziął brytyjski rząd po ataku w Salisbury, rodzą poważne pytania o zaangażowanie rządu w walkę z rosyjską agresją".



Posłowie wzywają brytyjski rząd, by zapełnił luki w systemie sankcji oraz sugerują, by objąć nim więcej osób ściśle powiązanych z reżimem Putina.