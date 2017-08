Theresa May wzywa Chiny, by bardziej naciskały na Koreę Północną

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May, udając się z wizytą do Japonii, wezwała w środę Chiny, aby wywierały większą presję na Koreę Północną, by ta zaprzestała prób z rakietami balistycznymi.

Zdjęcie Theresa May /Matt Dunham /AFP

Według niej Pekin ma do odegrania kluczową rolę w międzynarodowych staraniach, mających na celu przeciwdziałanie - jak to ujęła - znaczącym prowokacjom Pjongjangu.

Reklama

"Chcemy zapewnić, że oni (Północni Koreańczycy) zaprzestaną tych działań. Widzimy, że najlepszym na to sposobem jest, by Chiny bardziej naciskały na Koreę Północną" - powiedziała May dziennikarzom w drodze do Japonii na spotkanie z premierem tego kraju Shinzo Abe.

Dzień wcześniej brytyjska premier wyraziła oburzenie "lekkomyślną prowokacją" Korei Płn., która nie rezygnuje z przeprowadzania testów rakiet balistycznych.

Według agencji Reutera rakieta, której próbę przeprowadziła w wtorek Korea Płn., była prawdopodobnie pociskiem balistycznym pośredniego zasięgu (Intermediate Range Ballistic Missiles - IRBM). Rakieta przeleciała nad drugą co do wielkości japońską wyspą, Hokkaido, po czym rozpadła się na trzy części i wpadła do Oceanu Spokojnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Japonia rozmieszcza system obrony przeciwrakietowej AFP

Rada Bezpieczeństwa ONZ na nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek "ostro potępiła" ostatni "oburzający test rakietowy" Korei Płn. i zażądała wstrzymania dalszych tego rodzaju testów oraz programów zbrojeń rakietowych i nuklearnych Pjongjangu.

Rada nie wspomniała natomiast o nowych sankcjach wobec Korei Płn. Wezwała jedynie wszystkie państwa do przestrzegania uchwalonych już sankcji ONZ i potwierdziła "zaangażowanie ONZ na rzecz pokojowego, dyplomatycznego i politycznego rozwiązania" kryzysu na Półwyspie Koreańskim.