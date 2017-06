Theresa May zabrała głos po zamachu w Londynie

"W naszym kraju istnieje zbyt duże przyzwolenie dla ekstremizmu" - oświadczyła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. "Miarka się przebrała" (oryg. "enough is enough") - dodała.

Zdjęcie Theresa May komentuje zamach w Londynie /AFP

Przypomnijmy, że w sobotni wieczór w stolicy Wielkiej Brytanii doszło do ataku terrorystycznego. Śmierć poniosło siedem osób, a 48 trafiło do szpitali. Terroryści wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge oraz zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. Sprawcy zostali zastrzeleni przez policję.



Theresa May poinformowała w niedzielę, że od czasu zamachu w pobliżu Westminsteru brytyjskie służby powstrzymały pięć ataków terrorystycznych.

Brytyjska premier uważa, że mamy do czynienia z nowym rodzajem ataków, a terroryści zaczynają naśladować siebie nawzajem.

"Terrorystów łączy islamski ekstremizm, przekonanie, że nasze wartości są niekompatybilne z islamem. Pokonanie tego [ekstremizmu] to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Nie wygramy jedynie poprzez akcje antyterrorystyczne i interwencje wojskowe. Musimy jeszcze przekonać ludzi, że nasze wartości - brytyjskie wartości pluralizmu - są nadrzędne w stosunku do tego, co głoszą piewcy nienawiści" - powiedziała Theresa May.

"Nie możemy dawać terrorystom bezpiecznej przystani. Niestety, taką funkcję pełni dziś internet" - brytyjska premier zaproponowała zdwojenie międzynarodowych wysiłków na rzecz walki z ekstremizmem w internecie.

Theresa May zapowiedziała "trudne i zawstydzające rozmowy" na temat tolerowania ekstremizmu w Wielkiej Brytanii.

"W naszym kraju istnieje zbyt duże przyzwolenie dla ekstremizmu" - uważa szefowa konserwatywnego rządu.

Brytyjska premier chce także rewizji strategii walki z terroryzmem oraz ostrzejszych kar za związki z terroryzmem. May zapowiada również zapewnienie policji odpowiednich środków do walki z terrorystami.

Theresa May poinformowała, że kampania wyborcza zostanie wznowiona w poniedziałek, a wybory odbędą się planowo - w czwartek, 8 czerwca.

"Będziemy zjednoczeni i pokonamy naszych wrogów" - zakończyła May.