Theresa May zapowiada duże ćwiczenia antyterrorystyczne

Duże ćwiczenia antyterrorystyczne odbędą się w październiku w Wielkiej Brytanii - zapowiedziała w poniedziałek brytyjska premier Theresa May. Wezmą w nich udział siły zbrojne, policja i różne agendy rządowe. Obejmą część Szkocji i północnej Anglii.

Zdjęcie Theresa May /AFP /East News

"Bezpieczeństwo narodowe na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa jest dla brytyjskiego rządu głównym priorytetem" - głosi oświadczenie May.



"Operacje szkoleniowe takie jak ta odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu, by policja i inne agendy były w pełni zdolne do wykorzystywania danych wywiadowczych i zasobów, jakimi dysponują brytyjskie sił bezpieczeństwa, w celu ochrony przed terroryzmem na całym naszym terytorium" - podkreślono w oświadczeniu.

Dodano, że tego typu ćwiczenia są przeprowadzane regularnie.

22 marca urodzony w Wielkiej Brytanii konwertyta na islam Adrian Russell Ajao (znany również jako Khalid Masood) wjechał samochodem w grupę ludzi na Moście Westminsterskim, a następnie próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta strzegącego bramy wjazdowej. W zamachu zginęło pięć osób, w tym napastnik.