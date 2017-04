"Times": Kluczem do poskromienia Korei Północnej są Chiny

Brytyjski "Times" apeluje, by Chiny aktywniej włączyły się w rozwiązanie kryzysu na Półwyspie Koreańskim. W komentarzu dziennik wyrokuje, że to postawa Pekinu jest kluczem do poskromienia ambicji nuklearnych reżimu Kim Dzong Una.

Zdjęcie Kim Dzong Un /REUTERS/Damir Sagolj /FORUM

"Ostrzeżenia są apokaliptyczne" - pisze "Times" w komentarzu redakcyjnym i pyta: "Czy nuklearna konfrontacja po latach pozowania, siania strachu i udawania jest nagle możliwa? Świat musi mieć nadzieję, że tak się nie stanie" - pisze gazeta, ale dodaje, że "nadzieja nie jest dobrym przewodnikiem w polityce".

Według dziennika, kluczową rolę mają tu Chiny. "Times" pisze, że dotychczas Pekin nie wywierał mocnej presji na Pjongjang, bo załamanie się reżimu Kim Dzong Una spowodowałoby falę uchodźców i wzmocniło rolę Seulu, popieranego przez Stany Zjednoczone. Dziennik przekonuje jednak, że musi się to zmienić.



"Chiny powinny wziąć na serio ofertę Donalda Trumpa: umowę handlową w zamian za intensywne kroki zmierzające do powstrzymania koreańskiego parcia ku nuklearnemu Armagedonowi" - pisze "Times". Jednocześnie dziennik apeluje: "W swoim własnym interesie Chiny muszą zaciągnąć Koreę Północną do stołu negocjacyjnego".