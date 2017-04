"Times": Wielka Brytania zapłaci UE dodatkowe 2 mld euro?

Dwa miliardy euro - tyle według "Timesa" będzie musiała zapłacić Wielka Brytania, zanim uzgodni z Unią Europejską pobrexitową umowę handlową. Gazeta twierdzi, że Bruksela chce, by Londyn wypłacił Wspólnocie zadośćuczynienie za to, iż nieskutecznie walczy z oszustwami celnymi dokonywanymi przez chińskie gangi.

Porty Dover i Felixstowe są - według Unii - bramami, z których przestępcy korzystają, by przedostać się na europejskie rynki. Deklarują zaniżoną wartość towarów, przez co płacą niższe stawki celne i VAT. Straty dla Unii to miliardy dolarów.

Jeden z europejskich dyplomatów oskarża Brytyjczyków o bezczynność. "Oszustwo trwa, a Wielka Brytania o tym wie" - mówi "Timesowi", dodając, że temat pojawi się podczas negocjacji w sprawie nowej, pobrexitowej umowy handlowej z Unią.



Oskarżenia o bezczynność płyną również ze strony Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Meg Hillier z parlamentarnej komisji ds. wydatków publicznych ostrzega w rozmowie z "Timesem", że "Wielka Brytania jest postrzegana przez gangi jako miękkie podbrzusze Europy". Dodaje, że ta sytuacja uderza również w firmy brytyjskie.



Ale rząd na Wyspach odrzuca te oskarżenia. Nie zgadza się z unijnymi wyliczeniami, podkreślając, że działa aktywnie, by zapobiegać podobnym przestępstwom.

Osobną kwestią jest ewentualny rachunek, jaki Wspólnota może wystawić Londynowi podczas wcześniejszych negocjacji rozwodowych. Wynikać ma on z faktu, że Wielka Brytania powzięła szereg długoterminowych zobowiązań, które obowiązywać będą również po Brexicie. Europejscy dyplomaci mówią o sumach kilkudziesięciu miliardów funtów.