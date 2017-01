To pierwszy zagraniczny lider, z którym spotka się Trump?

Dziennik "The Telegraph" poinformował w sobotę, że doradcy brytyjskiej premier Theresy May pracują nad jej spotkaniem z nowym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do wizyty w Waszyngtonie miałoby dojść już w przyszłym tygodniu.

Zdjęcie Theresa May /AFP

Według gazety May miałaby wylecieć do Stanów Zjednoczonych w czwartek - wbrew dotychczasowym oczekiwaniom, że do wizyty dojdzie pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku - i spędzić tam "kilka dni". Szefowa brytyjskiego rządu byłaby wówczas prawdopodobnie pierwszym zagranicznym liderem, z którym Trump spotka się po objęciu urzędu.

Reklama

Jak poinformowały źródła w obu administracjach, decyzja o wylocie do Waszyngtonu została przyspieszona przez głównego stratega Trumpa, Steve'a Bannona, który "chciał wykorzystać i wzmocnić porównania (relacji Trump - May) do relacji Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, którzy rozwinęli bliskie stosunki w latach 80.".

Oczekuje się, że wśród najważniejszych tematów rozmów znajdą się m.in. przyszłe relacje handlowe pomiędzy krajami po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także stosunki z Rosją i NATO, walka z dżihadystycznym Państwem Islamskim oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie.

Służby prasowe Downing Street podkreśliły, że "nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca daty wizyty".

Z Londynu Jakub Krupa