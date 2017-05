Tornada i powodzie w Stanach Zjedocznonych: Nie żyje kilkanaście osób

Tornada i powodzie, które przeszły w niedzielę przez Południe i Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych, spowodowały już śmierć co najmniej 14 osób – podały w niedzielę władze. W stanie Kansas (Midwest) doszło do rzadkiej o tej porze roku śnieżycy, która nie pociągnęła ofiar.

Zdjęcie W tornadach i powodziach w Stanach Zjednoczonych zginęło kilkanaście osób /Jon Durr /AFP

W kilku miasteczkach Teksasu wichury spowodowały śmierć czterech osób.

Cztery osoby zginęły też w Arkansas, w tym - wolontariusz współpracujący ze strażą pożarną oraz szef straży pożarnej w Cove Creek, który wpadł pod samochód, gdy szedł sprawdzić poziom wody w związku z zagrożeniem powodziowym.

Zginęła także 10-letnia dziewczynka i 65-letnia kobieta, która została przywalona drzewem. Władze tego stanu poinformowały, że dwie osoby uznaje się dodatkowo za zaginione.

Środkowy Zachód (Midwest), obejmujący stany zlokalizowane w środkowej i północnej części kraju, odnotował mniej strat. Niemniej, w Missouri rwąca woda porwała samochód, w którym zatonęła kobieta; w rzece Mississippi utonęła też starsza osoba, której tożsamość nie jest jeszcze znana.

W stanie Tennessee fragmenty niesionej przez tornado bramki do gry w piłkę nożną spowodowały śmierć 2-letniej dziewczynki. Zmarła ona po przewiezieniu do szpitala.

Tornada na południu USA są zjawiskiem częstym na wiosnę. Na Środkowym Zachodzie są notowane rzadziej. Szalejące w tym regionie śnieżyce są natomiast zjawiskiem wyjątkowym.

Wichury i ulewne deszcze zaczęły się w sobotę późnym popołudniem. W niedzielę tornada osiągały prędkość do 180 km; trąby powietrzne operowały na obszarze obejmującym jednorazowo ok. 80 km - podaje Associated Press.