Tragedia w Indiach. Nie żyje co najmniej 19 osób

Co najmniej 19 osób utonęło w wyniku przewrócenia się łodzi na rzece Jamuna w stanie Uttar Pradeś na północy Indii - poinformowała miejscowa policja. Ratownicy wciąż poszukują 31 zaginionych pasażerów.

Zdjęcie Rzeka Jamuna, zdjęcie ilustracyjne /AFP

Ponad 60 osób znajdowało się na pokładzie łodzi, która przewróciła się w godzinach rannych na rzece w pobliżu miasta Baghpat - oświadczył przedstawiciel policji Ram Kumar.



Co najmniej 10 osobom udało się dopłynąć do brzegu.



Na razie nie wiadomo oficjalnie, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Władze twierdzą, że łódź była przepełniona. Maksymalnie mogło nią płynąć 35 osób.