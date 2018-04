Tragiczny wypadek na Ukrainie. Osiem osób nie żyje

Osiem osób zginęło, a co najmniej 18 zostało rannych w wypadku samochodowym, do którego doszło we wtorek rano w mieście Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim na wschodzie Ukrainy - poinformowała policja.

W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: osobowa mazda, minibus oraz autobus, przewożący pracowników jednego z przedsiębiorstw.

Samochody te zderzyły się na skrzyżowaniu przed godz. 6 czasu lokalnego - przekazano w komunikacie.

"Co najmniej 18 rannych przewieziono do szpitala, stan czterech osób jest bardzo ciężki" - oświadczyła policja obwodu dniepropietrowskiego.