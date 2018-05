Tragiczny wypadek na Węgrzech. Dziewięć ofiar z Rumunii

Władze Rumunii poinformowały w środę o śmierci dziewięciu swych obywateli, którzy zginęli w wypadku na Węgrzech. Van, którym jechali Rumuni, zderzył się z jadącą z przeciwka ciężarówką w pobliżu miejscowości Cegledbercel w środkowych Węgrzech.

Według rumuńskiego MSZ do wypadku doszło we wtorek, a spowodował go van, który, jadąc z dużą prędkością, wyprzedzał inny pojazd i zderzył się czołowo z ciężarówką.

Lokalna policja węgierska poinformowała, że ciężarówka przewoziła piasek. Jej kierowca doznał lekkich obrażeń.

Ofiary śmiertelne wypadku to siedmiu mężczyzn i dwie kobiety - przekazały rumuńskie władze. Według nich co najmniej cztery z jadących vanem osób wracało do domu z sezonowej pracy w Słowenii.