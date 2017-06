Tragiczny wypadek podczas akcji ratowniczej w Alpach

Ratownik górski i alpinistka zginęli w niedzielę w Alpach austriackich, po tym jak urwała się lina wciągająca ich do helikoptera - poinformowała lokalna policja.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, wezwali ratowników, gdy napotkali trudności podczas wspinaczki niedaleko miasteczka Trofaiach w południowej Austrii.



Helikopter pogotowia ratowniczego zlokalizował parę i jeden z ratowników został opuszczony na linie, by wciągnąć ich do maszyny. Jednak gdy cała trójka była wciągana do helikoptera, lina przerwała się i wszyscy spadli z dość dużej wysokości do wąwozu.

28-letni ratownik i kobieta zginęli, a jej partner został poważnie ranny. Lokalna policja nie podała nazwisk alpinistów, ani narodowości.