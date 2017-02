Trump: Ceny leków są astronomiczne, trzeba je obniżyć

Prezydent Donald Trump spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego sektora farmaceutycznego i przedstawił im plan zmian w polityce lekowej. Pochwalił ich za to, że przyczynili się do do ogromnego postępu w medycynie, ale jednocześnie zaznaczył, że narzucone przez nich ceny są dla wielu obywateli astronomiczne.

W ocenie amerykańskiego prezydenta, ceny leków muszą zostać obniżone, żeby obywateli mieli do nich lepszy dostęp. - Ten proces powinien być w miarę szybki i nie powinien zająć więcej niż 15 lat - przekonywał prezydent największych producentów farmaceutyków na świecie.

- Przyczyniliście się do ogromnego postępu w medycynie, ale ceny wytwarzanych przez was środków dla wielu obywateli są astronomiczne - zaznaczył.

Donald Trump zapowiedział też wprowadzenie zmian w wielu przepisach i obiecał przyspieszenie procesu zatwierdzania nowych medykamentów przed wprowadzeniem ich na rynek.

Prezentując szczegóły reformy zachęcał przedsiębiorców do produkowania medykamentów na terenie Stanów Zjednoczonych i przeniesienia kapitału.

Amerykański prezydent chce również wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące stosowania eksperymentalnych leków dla najciężej chorych pacjentów. - Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego najpierw ogłasza się odkrycie innowacyjnego środka, który może ratować życie pacjentów, a potem Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) nie wydaje zezwolenia na jego zastosowanie, by nie zaszkodzić zdrowiu chorych, nawet jeśli nie zostało im więcej niż 4 tygodnie życia - wyjaśnił.

W spotkaniu z prezydentem USA uczestniczyli prezesi największych firm farmaceutycznych, m.in. Merc, Amgen, Eli Lilly, Novartis, Johnson & Johnson oraz PhRMA.