Trump: Koniec z negocjacjami w sprawie DACA

"Koniec z negocjacjami w sprawie programu DACA" - zapowiada Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych w kilku wpisach na Twitterze, które zamieścił w wielkanocną niedzielę, odniósł się do sprawy dzieci nieudokumentowanych imigrantów w USA oraz bezpieczeństwa granicy z Meksykiem.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

"Funkcjonariusze straży granicznej nie mogą prawidłowo wykonywać swojej pracy z powodu absurdalnych, liberalnych przepisów" - napisał Donald Trump.



Odpowiedzialnością za to obarczył Demokratów. Zaapelował też do Republikanów w Kongresie, by zastosowali "opcję nuklearną" i uchwalili restrykcyjne prawo.



Donald Trump napisał, że za sprawą obowiązujących regulacji w Stanach Zjednoczonych jest coraz niebezpieczniej. Donald Trump przebywa obecnie w swej luksusowej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Poproszony o komentarz do wpisów w internecie, zarzucił Meksykanom, że przybywają do USA nielegalne licząc na to, że skorzystają z programu DACA.



Po zawieszeniu we wrześniu ubiegłego roku przepisów, które dawały ochronę przed deportacją młodym nieudokumentowanym imigrantom, prezydent Trump dał Kongresowi czas do 5 marca na przyjęcie alternatywnej ustawy. Dotychczas nie udało się wypracować porozumienia w sprawie tak zwanych "Marzycieli".





