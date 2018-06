Trump na szczycie G7: Wspólny komunikat końcowy jest możliwy

Prezydent USA uważa, że jest szansa na wspólny komunikat końcowy ze szczytu G7 w Kanadzie. "Wierzę, że będzie wspólna deklaracja" - powiedział Donald Trump w piątek po południu czasu lokalnego po dwustronnym spotkaniu z szefem kanadyjskiego rządu Justinem Trudeau.

Zdjęcie Donald Trump i Justin Trudeau na szczycie G7 /Thierry Quenette /PAP/EPA

Większość uczestników szczytu w kanadyjskiej miejscowości La Malbaie wątpi, by udało się taki komunikat końcowy wypracować, gdyż różnice zdań między USA a pozostałymi państwami G7 w takich kwestiach jak światowy handel i polityka wobec Iranu są bardzo duże.

Tematy przewodnie szczytu zaproponowane przez Ottawę to inkluzywny wzrost gospodarczy, rynek pracy przyszłości, równość płci, zmiany klimatyczne i czysta energia oraz pokój i bezpieczeństwo.

Oczekuje się jednak, że rozmowy zdominowane będą przez ogłoszoną pod koniec maja decyzję USA o nieprzedłużaniu Kanadzie i UE wyłączenia z programu ceł na stal i aluminium, co wywołało spore oburzenie wśród tych tradycyjnych sojuszników USA.

W czwartek Trudeau zadeklarował, że przywódcy w kontaktach z prezydentem USA dadzą wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu nowych amerykańskich taryf - jak podkreślił - w uprzejmej, serdecznej atmosferze.

Jeszcze w piątek rano przed wylotem do Charlevoix Trump napisał na Twitterze: "Udaję się do Kanady na (szczyt) G7, na rozmowy, które głównie skupią się na od dawna już niesprawiedliwych praktykach handlowych stosowanych wobec Stanów Zjednoczonych. Stamtąd jadę do Singapuru na rozmowy z Koreą Północną na temat denuklearyzacji (...)".

Innym tematem, który zostanie zapewne poruszony w rozmowach z Trumpem, jest jego decyzja z początku o maja o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem podpisanego w 2015 r. przez sześć mocarstw: USA, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Chiny i Rosję.