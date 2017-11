Trump nie chce zostać człowiekiem roku "Time"

Donald Trump nie chce zostać człowiekiem roku prestiżowego magazynu "Time". Amerykański prezydent otrzymał już to wyróżnienie w zeszłym roku, gdy niespodziewanie wygrał polityczny wyścig o Biały Dom.

Zdjęcie Donald Trump /NICHOLAS KAMM /AFP

W piątek pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje, że "Time" może przyznać prezydentowi ponownie tytuł ''Człowieka roku''. Oficjalne wyniki mamy poznać 6 grudnia.

Reklama

Donald Trump przyznał na Twitterze, że dziennikarze magazynu dali mu do zrozumienia, że jeśli zgodzi się na wywiad i zdjęcia to ponownie otrzyma to prestiżowe wyróżnienie.

Donald Trump odpowiedział, że według niego nie jest to dobre rozwiązanie.

Przedstawiciele magazynu "Time" podkreślili, że nie będą komentować sprawy do dnia ogłoszenia werdyktu. Przyznali jednak, że zwrócili się wcześniej do prezydenta z prośbą o zgodę na sesję zdjęciową.

Nagroda Człowiek Roku tygodnika "Time" przyznawana jest od 1927 roku. Trafia do jednego człowieka lub grupy ludzi, którzy w minionym roku mieli największy wpływ na wydarzenia na świecie. Zarówno w pozytywnym jak i negatywnym znaczeniu.